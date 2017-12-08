Россия предложила США помощь в тушении лесных пожаров
Российские спасатели выразили готовность помочь своим американским коллегам в борьбе с лесными пожарами в штате Калифорния.
Соответствующую телеграмму глава МЧС России Владимир Пучков направил на имя руководителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Б. Лонга.
«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», - цитирует «БМ24» текст послания.
Бушующие в Калифорнии пожары уничтожили около полутора сотен строений. Примерно 150 тысяч человек эвакуированы из потенциально опасных районов. Еще нескольким десяткам тысяч человек рекомендовано временно покинуть свои жилища.
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