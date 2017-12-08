Россия предложила США помощь в тушении лесных пожаров

Российские спасатели выразили готовность помочь своим американским коллегам в борьбе с лесными пожарами в штате Калифорния.

Соответствующую телеграмму глава МЧС России Владимир Пучков направил на имя руководителя Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Б. Лонга.

«Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединенным Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией», - цитирует «БМ24» текст послания.

Бушующие в Калифорнии пожары уничтожили около полутора сотен строений. Примерно 150 тысяч человек эвакуированы из потенциально опасных районов. Еще нескольким десяткам тысяч человек рекомендовано временно покинуть свои жилища.