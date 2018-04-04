Россия предложила обсудить дело Скрипалей в Совбезе ООН
Москва призвала провести открытое заседание Совета безопасности ООН и обсудить на нем отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
. Постпред России при ООН Василий Небензя обратился с соответствующим предложением к председателю организации. Он попросил назначить заседание на 5 апреля, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что британские эксперты не смогли подтвердить, что вещество, которым был отравлен Скрипаль, имело российское происхождение.
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