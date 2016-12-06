Россия предложила обсудить в ООН «двойные стандарты» WADA

Постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что Россия выступила с предложением обсудить в Организации Объединенных Наций деятельность международных антидопинговых органов, которые выдавали негласное разрешение некоторым спортсменам на использование запрещенных препаратов.

- Вряд ли такая ситуация может восприниматься как укладывающаяся в понятия справедливости, равного подхода и «честной игры». Предлагаем обсудить ее на площадке Организации Объединенных Наций, - цитирует ТАСС выступление Чуркина на заседании Генеральной Ассамблеи по теме «Спорт на благо развития и мира».

По словам российского дипломата, международная антидопинговая система должна стать прозрачной и обеспечивать безусловное равенство соревнующихся.

- В целом необходимо разработать единые международные требования допинг-контроля. Не только спортсмены, но и общественность должна иметь доступ к соответствующей информации, связанной с проведением проверок, - подчеркнул Чуркин.

По словам постпреда РФ в ООН, Россия открыта для сотрудничества в борьбе с допингом. Он обратил внимание на то, что в этих целях в стране реализуется Национальный план по борьбе с допингом, ужесточается законодательство, предусматривающее ответственность, в том числе уголовную, за применение, распространение и склонение к использованию допинга.

- Однако явно назрела настоятельная необходимость разобраться, так ли все благополучно за пределами России. В этом плане, в частности, недопустимо игнорировать ставшую достоянием спортивной общественности информацию о том, что антидопинговые органы негласно давали добро на использование сильнейших препаратов спортсменам, которые на протяжении многих лет выигрывали крупнейшие соревнования, зарабатывая десятки миллионов долларов. Утверждения, что они при этом страдали тяжелыми недугами, противоречат здравому смыслу, - отметил Чуркин.