Россия предложила наказывать за торговлю с террористами

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая в Совете безопасности, высказался за введение санкций в отношении организаций и физических лиц, которые приобретают у боевиков вывезенные из Сирии и Ирака культурные ценности.

Дипломат напомнил о резолюции 2347, которая посвящена проблеме контрабанды культурных ценностей. Небензя отметил, что обычно террористы сбывают артефакты через анонимных продавцов или с помощью интернета. Похищенные ими культурные ценности оседают в частных коллекциях.

Глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков, в свою очередь, отметил, что террористы разрушают исторические объекты, стремясь подорвать национальную идентичность. «Когда террористические группы выбирают своей целью объекты всемирного наследия, это является нападением на наши общие исторические корни и культурное многообразие», - цитирует его ТАСС.