Россия предлагает заключить запрещающий гонку вооружений в космосе договор

В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, говорится о необходимости заключения международного договора, запрещающего гонку вооружений в космосе.

«Российская Федерация ведет последовательную работу в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве посредством разработки и заключения международного договора, и в качестве промежуточной меры выступает за принятие государствами обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе», — говорится в тексте концепции.

Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.