Россия предлагает заключить запрещающий гонку вооружений в космосе договор
В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным, говорится о необходимости заключения международного договора, запрещающего гонку вооружений в космосе.
«Российская Федерация ведет последовательную работу в целях предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве посредством разработки и заключения международного договора, и в качестве промежуточной меры выступает за принятие государствами обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе», — говорится в тексте концепции.
Соответствующий документ опубликован на Портале правовой информации.
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