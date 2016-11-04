Россия празднует День народного единства

Россия 4 ноября отмечает День народного единства. Праздник утвержден в честь освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году.

Президент России Владимир Путин в этот день возложит цветы к памятнику Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а затем вместе с патриархом Кириллом примет участие в церемонии открытия памятника князю Владимиру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Кроме того, глава государства посетит выставку-форум «Православная Русь», экспозицию «Россия - Моя история. 1945-2016 гг.», и вручит ордена Дружбы и медали Пушкина иностранным гражданам за заслуги в укреплении дружбы, мира и взаимопонимания между народами.

В Москве пройдет организованное Общественной палатой шествие «Мы едины!», ярмарки и мастер-классы. Праздничные и памятные мероприятия состоятся в других городах страны.

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