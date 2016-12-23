Россия не позволит втянуть себя в «гонку ядерных вооружений»
Выступая на итоговой в 2016 году «большой» пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что предпосылки для гонки ядерных вооружений были созданы после выхода США из договора по ПРО.
По словам главы государства Россия вынуждена отвечать на вызов США в сфере ядерных вооружений, но делает это в рамках договоренностей, ничего не нарушая.
Российский лидер заявил, что уверен: системы преодоления ПРО эффективнее, чем сама ПРО.
Вместе с тем Россия никогда не пойдет на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить ресурсы, которые ей не по карману, - подчеркнул президент
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