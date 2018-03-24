Россия потребует от Британии раскрыть программу по созданию химоружия
Россия потребует от британской военной лаборатории в Портон-Дуан раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Ранее глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что необходимо ввести меры дополнительного контроля за тем, чтобы не дать «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта», передает «РИА Новости».
«Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне», - сказал пресс-секретарь.
Ранее Британия обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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