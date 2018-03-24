Россия потребует от Британии раскрыть программу по созданию химоружия

Россия потребует от британской военной лаборатории в Портон-Дуан раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ, сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Ранее глава лаборатории Гэри Эйткенхед заявил, что необходимо ввести меры дополнительного контроля за тем, чтобы не дать «чему-либо просочиться за пределы четырех стен объекта», передает «РИА Новости».

«Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне», - сказал пресс-секретарь.

Ранее Британия обвинила Россию в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новости по теме
Теги:
События: вооружение
Следующая новость Конкурс проектов по благоустройству «Ядрово» объявят в Волоколамске

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО