Россия потребовала от США объяснений в связи с расширением санкций против КНДР

Россия требует от США объяснить введение санкций против КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин РФ. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

На заседании СБ ООН после принятия резолюции с расширением ограничительных мер в отношении Северной Кореи, он сказал: «Хотели бы услышать разъяснение от американской стороны в отношении объявленного 1 июня расширения американских санкций в отношении КНДР, под которые попали три российские компании и один гражданин нашей страны. Данный шаг вызывает недоумение и глубокое разочарование».

По мнению Сафронкова, такие меры не способствуют урегулированию ситуации вокруг КНДР и незаконны с точки зрения международного права, пишет «Интерфакс».

Минфин США накануне объявил о новых санкциях в отношении России и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. 1 июня стало известно, что в санкционный список включены АО «Независимая нефтегазовая компания», «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearings LLC. В список также попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской организацией Korea Tangun Trading Corporation.

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