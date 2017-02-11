Россия потребовала от Белоруссии погашения долгов за газ

Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал, что премьер-министры России и Белоруссии проводят переговоры по вопросу полного погашения долгов за газ.

ТАСС цитирует министра: «Переговоры продолжаются, процесс еще идет. В целом рассматривается система взаимоотношений на долгосрочную перспективу. При безусловном понимании того, что долги за прошлый год должны быть погашены».

«Российская газета» ранее рассказывала, что Белоруссия просит Россию снизить цену за голубое топливо. При этом долг страны, по словам российского вице-премьера Аркадия Дворковича, составил 550 миллионов долларов.