Россия потеряла еще одну хоккейную легенду

Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров, составлявший легендарную тройку нападающих ЦСКА вместе с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым.

Хоккеист скончался в возрасте 69 лет. Причина смерти не сообщается. Министр спорта Павел Колобков назвал Петрова прекрасным игроком и хорошим руководителем, много сделавшим для детского и юношеского хоккея. Он добавил, смерть Петрова является огромной утратой для российского спорта.

По словам главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, похороны Петрова состоятся 2 марта, сообщает «ТВ-Центр».