Россия потеряла еще одну хоккейную легенду
Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров, составлявший легендарную тройку нападающих ЦСКА вместе с Валерием Харламовым и Борисом Михайловым.
Хоккеист скончался в возрасте 69 лет. Причина смерти не сообщается. Министр спорта Павел Колобков назвал Петрова прекрасным игроком и хорошим руководителем, много сделавшим для детского и юношеского хоккея. Он добавил, смерть Петрова является огромной утратой для российского спорта.
По словам главы Федерации хоккея России (ФХР) Владислава Третьяка, похороны Петрова состоятся 2 марта, сообщает «ТВ-Центр».
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