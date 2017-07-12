Россия потеряла еще одного офицера в Сирии
Российский военнослужащий погиб в сирийской провинции Хама. Данную информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Речь идет о военном советнике капитане Николае Афанасове, уточняет URA.RU. В Сирии он выполнял задачи, связанные с обучением военнослужащих правительственной армии ближневосточного государства. Афанасов был убит в результате минометного обстрела. Посмертно представлен к государственной награде.
В общей сложности с начала проведения военной операции в Сирии Россия потеряла более 30 военнослужащих.
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