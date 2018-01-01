Россия попрощалась с алкогольными энергетиками
С 1 января в России запрещены энергетические напитки, содержащие алкоголь.
Уточняется, что к категории этих напитков относится алкогольная продукция с содержанием этилового спирта менее 15 процентов, в которой присутствуют тонизирующие вещества.
Запрету подлежит производство и продажа алкогольных энергетиков, исключение составляет только продукция, которая изготавливается на экспорт.
Алкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю, сообщает «РИА Новости».
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