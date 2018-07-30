Россия попала в десятку стран с самым дешевым бензином

Стоимость литра бензина в России составила 0,72 доллара за литр, что позволило ей занять позицию в Топ-10 рейтинга от британского агентства «Bloomberg».

На первом месте в рейтинге расположилась Венесуэла, где цена за литр составляет менее 0,01 доллара.

Вслед за ней идут Иран с показателем 0,28 доллара и Кувейт с ценой 0,35 доллара за литр.

Самый дорогой бензин можно купить в Гонконге, где литр обойдется в 2,09 доллара. За ним следуют Норвегия (2,02 доллара) и Нидерланды (1,93 доллара).

В первой десятке оказались Греция (1,91 доллара), Италия (1,91 доллара), Дания (1,90 доллара), Израиль (1,86 доллара), Португалия (1,83 доллара), Финляндия (1,79 доллара) и Франция (1,78 доллара), отмечает «Lenta.ru».

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