Россия поможет Китаю в реабилитации космонавтов
В Китае задумались о строительстве центра по реабилитации вернувшихся с орбиты космонавтов. В реализации проекта могут принять участие российские специалисты.
Комплекс предполагается разместить в городе Санья провинции Хайнань. Наряду с действующими космонавтами он будет оказывать услуги и ветеранам космоса.
Участие в проекте российской стороны уже обсуждалось в ходе ряда переговоров. Если Москва и Пекин придут к соглашению, то размещение российских космонавтов в китайском центре будет бесплатным, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА «Новости».
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