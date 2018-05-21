Россия поможет Индии очистить Ганг

Российские компании примут непосредственное участие в очистке священной для индийцев реки Ганг, сообщила президент Международного альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.

По ее словам, власти Индии готовы рассмотреть проект по очистке реки в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

«Россия готова предложить индийской стороне свои технологии. Уже готов меморандум о взаимопонимании с индийской стороной, в ближайшее время мы готовы начать пилотный проект», - сказала президент альянса.

В свою очередь, управляющий директор по Индии Международного альянса стратегических проектов БРИКС Санджей Кумар сравнил компании, решившиеся очистить Гангу от мусора, с Геркулесом, очистившем Авгиевы конюшни.

«Нужен кто-то не менее мощный. И мы обращаемся к России», - сказал представитель Индии.

Ганг (Ганга) — одна из самых полноводных и длинных рек Южной Азии. Берёт своё начало в Западных Гималаях и впадает в Бенгальский залив, сообщает ТАСС.