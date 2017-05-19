Россия поможет Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола
Московский Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи отправит в Гвинею вакцину против лихорадки Эбола собственной разработки.
Африканская страна получит свыше тысячи доз вакцины. В процессе применения местные и российские ученые будут проводить ее анализ в целях последующих исследований, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «ВечернююМоскву».
Специалисты отмечают, что изготовление эффективной вакцины против геморрагической лихорадки осложняется постоянной мутацией вируса, который ее вызывает.
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