Россия поможет Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола

Московский Федеральный научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи отправит в Гвинею вакцину против лихорадки Эбола собственной разработки.

Африканская страна получит свыше тысячи доз вакцины. В процессе применения местные и российские ученые будут проводить ее анализ в целях последующих исследований, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «ВечернююМоскву».

Специалисты отмечают, что изготовление эффективной вакцины против геморрагической лихорадки осложняется постоянной мутацией вируса, который ее вызывает.