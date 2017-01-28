Россия поможет Чили потушить лесные пожары

МЧС России направило в Чили самолет Ил-76 для помощи в тушении лесных пожаров. Ранее страна направила в Москву соответствующий запрос.

В Чили разгорелись сильные лесные пожары из-за жаркой и сухой погоды. Кроме того, ситуация осложняется сильными ветрами, сообщает "Интерфакс". Экипаж МЧС России готов к работе в тяжелых условиях.

В Министерстве отметили, что сотрудники, которые отправились в Чили, неоднократно принимали участие в тушении природных пожаров. Самолет Ил-76 способен сбрасывать на горящие леса до 42 тонн воды.