Россия получила ответ от ОЗХО по «делу Скрипаля»

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответила России на вопросы по делу об отравлении экс-полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Вчера вечером технический секретариат ОЗХО передал их постпредству, изучаем», - заявил ТАСС представитель постпредства РФ при организации.

Он также отметил, что по существу получен ответ лишь на один вопрос, не уточнив, на какой конкретно вопрос ответили в организации.

Всего же Россия отправила 13 вопросов, которые коснулись «дела Скрипаля».

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери в Великобритании. Британская сторона сразу обвинила в произошедшем Россию, не предоставив никаких доказательств. В знак солидарности с Лондоном 23 страны выслали российских дипломатов. Россия решила ответить симметрично, сообщает «360».

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