Россия полностью откажется от импорта мидий и устриц

Россия в течение двух-трех лет сможет полностью заместить поставки мидий и устриц, ранее добываемых в Азовском и Черном морях.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что за последний год в стране нарастили производство мидий и устриц в Азово-Черноморском бассейне благодаря Краснодарскому региону и Крыму.

Он добавил, что уверен в том, что через два-три года Россия сможет заместить весь импортный товар, отмечает ТАСС.

Только в 2016 году нарастила производство таких деликатесов, как устрицы и мидии в два раза.

Всего российские рыбаки в 2016 году добыли более 4,755 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,5% больше рекордного за 15 лет результата 2015 года.