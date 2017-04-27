Россия полностью откажется от импорта мидий и устриц
Россия в течение двух-трех лет сможет полностью заместить поставки мидий и устриц, ранее добываемых в Азовском и Черном морях.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что за последний год в стране нарастили производство мидий и устриц в Азово-Черноморском бассейне благодаря Краснодарскому региону и Крыму.
Он добавил, что уверен в том, что через два-три года Россия сможет заместить весь импортный товар, отмечает ТАСС.
Только в 2016 году нарастила производство таких деликатесов, как устрицы и мидии в два раза.
Всего российские рыбаки в 2016 году добыли более 4,755 млн тонн водных биоресурсов, что на 5,5% больше рекордного за 15 лет результата 2015 года.
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