Россия покажет первый промышленный канал для квантовой связи

До конца 2017 года Российский квантовый центр покажет промышленный прототип канала, который работает на квантовом криптографе. Об этом сказал замминистра образования и науки Григорий Трубников в ходе торжественного открытия Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2017».

Трубников заявил о переполняющей его гордости за то, что Российский квантовый центр представит первый промышленный прототип канала, работающего на квантовом криптографе. Он также полагает, что технологии «не просто быстро развиваются – они опережают идеи», - сообщают «РИА Новости».

Уникальностью квантовой связи является то, что она полностью исключает возможность «прослушки», ибо законы квантовой механики запрещают «клонирование» состояния частиц света. Сейчас такая технология разрабатывается также в Европе, Китае и США....

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