Россия покажет новый самолет в Китае

Презентация пассажирского самолета МС-21 состоится осенью в ходе авиасалона в китайском Чжухае.

Лайнер является разработкой корпорации «Иркут». В настоящее время в нем используются американские двигатели Pratt & Whitney PW1400G . Однако по словам представителя предприятия Александра Рубцова, наряду с ними на МС-21 будут устанавливаться и отечественные моторы ПД-14.

Предполагается, что в течение ближайших трех лет самолет получит сертификаты типа Авиационного регистра РФ и EASA. Уже сегодня объем заказов на МС-21 составляет 175 штук, передает РИА «Новости».