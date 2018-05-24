Россия покажет новый самолет в Китае
Презентация пассажирского самолета МС-21 состоится осенью в ходе авиасалона в китайском Чжухае.
Лайнер является разработкой корпорации «Иркут». В настоящее время в нем используются американские двигатели Pratt & Whitney PW1400G . Однако по словам представителя предприятия Александра Рубцова, наряду с ними на МС-21 будут устанавливаться и отечественные моторы ПД-14.
Предполагается, что в течение ближайших трех лет самолет получит сертификаты типа Авиационного регистра РФ и EASA. Уже сегодня объем заказов на МС-21 составляет 175 штук, передает РИА «Новости».
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