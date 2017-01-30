Россия пожаловалась на Евросоюз в ВТО

Действия Евросоюза, который применил антидемпинговые меры к некоторым видам продукции российской металлургии, будут обжалованы во Всемирной торговой организации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

«27 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Размер антидемпинговых пошлин составляет 18,7 процента для ОАО «ММК», 34 процента для ПАО «Северсталь», а для ПАО "НЛМК" и других компаний — 36,1%. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные Европейской комиссией в ходе антидемпингового расследования, - заявили в ведомстве.

«Консультации — первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора», — пояснили в МЭР.

В ноябре 2016 года «Северсталь» и Новолипецкий металлургический комбинат также обратились в Европейский суд общей юрисдикции, чтобы оспорить решение Еврокомиссии о введении пошлин на холоднокатаный прокат. Представители компаний назвали это решение неправомерным.