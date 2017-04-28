Россия погрязла в несовершеннолетних наркоманах

Президент РФ Владимир Путин сообщил об увеличении числа несовершеннолетних наркоманов в России за последние пять лет на 60%.

Глава государства заявил о необходимости в приоритетном порядке выявлять и перекрывать каналы незаконных поставках наркотиков из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков европейского, украинского и азиатского происхождения.

Владимир Путин убежден, что нужно также продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в СМИ, формировать устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков.

Только официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет порядка 600 тысяч человек. По неофициальным данным, таковых около 2 миллионов, сообщает RG.ru.

В 2016 году в России совершено более 200 тысяч наркопреступлений, изъято почти 22 тонны наркотиков.

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