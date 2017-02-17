Россия погасит все долги СССР в этом году
Россия летом текущего года погасит все долги, оставшиеся после распада Советского Союза.
По словам источника газеты «Известия», соглашение о погашении последнего долга на 125,2 миллиона долларов готово и ожидает подписания.
Ранее Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией и отметил, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.
В пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга. По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 миллиарда рублей.
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