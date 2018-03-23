Россия подсчитывает убытки после пошлин Дональда Трампа

Глава Сбербанка Герман Греф и Министерство промышленности и торговли РФ подсчитывают убытки от введенных пошлин на сталь и алюминий со стороны президента США Дональда Трампа.

По словам Германа Грефа, потери оцениваются примерно в 200 млн долларов в год.

По оценкам министерства, убытки оставят не менее 2 млрд долларов по стали, и порядка 1 млрд долларов по алюминию.

Также отмечается, что Россия готовит, в свою очередь, ограничения против американских товаров на рынке.

По данным таможенной статистики, в 2017 года Россия поставила в США 4,1 млн тонн стальной продукции, в том числе полуфабрикатов, на 1,6 млрд долларов, передает «Ведомости».