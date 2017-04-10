Россия поднялась на 16 место в коррупционном рейтинге
Россия переместилась на 16-е место в рейтинге коррупции в бизнесе. Два года назад она находилась на 18-м месте.
Рейтинг составлен компанией Ernst & Young на основе исследования проводившегося более чем в 40 странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
По данным опросов, в которых участвовали более четырех тысяч сотрудников крупных компаний, 66% респондентов часто сталкиваются с коррупцией в российском бизнесе, передает RNS.
Лидером рейтинга стала Украина. Два года назад она занимала седьмое место.
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