Россия поднялась с 51 на 40 место в рейтинге Doing Business-2017

Мировой рейтинг Doing Business по созданию наиболее благоприятных условий для бизнеса, составляемый Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией, впервые за последние десять лет возглавила Новая Зеландия, оттеснившая на второе место неизменного лидера Сингапур.

В первую десятку вошли Дания, Гонконг, Республика Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Россия же поднялась в рейтинге с 51 на 40 место, - сообщает ИА REGNUM.

Доклад «Ведение бизнеса» составляется уже в 14 раз и охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов.

Ранее сообщалось, что в майских указах 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу повысить позицию России в рейтинге Doing Business со 120 места в 2011 году до 50 места в 2015 году и 20 места в 2018 году.

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