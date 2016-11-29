Россия подготовила свои предложения по реформе антидопинговой системы

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что на 14 конференции спортивных министров стран Евросоюза в Будапеште представил свои предложения по реформированию антидопинговой системы.

- Мы подготовили свои предложения, касающиеся взаимодействия государства и международных организаций при реализации мер по борьбе с допингом, - цитирует Колобкова «Интерфакс».

По словам олимпийского чемпиона по фехтованию, на совещании выступали представители МОК, Всемирного антидопингового агентства, министры спорта.

- Я также выступил с докладом. Достаточно рабочая обстановка, где обсуждается будущее антидопинговой политики, - рассказал глава Министерства спорта РФ.

Участники встречи обсуждали также вопросы, касающиеся противодействия манипулированию спортивными соревнованиями.

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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