Россия подготовила свои предложения по реформе антидопинговой системы
Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что на 14 конференции спортивных министров стран Евросоюза в Будапеште представил свои предложения по реформированию антидопинговой системы.
- Мы подготовили свои предложения, касающиеся взаимодействия государства и международных организаций при реализации мер по борьбе с допингом, - цитирует Колобкова «Интерфакс».
По словам олимпийского чемпиона по фехтованию, на совещании выступали представители МОК, Всемирного антидопингового агентства, министры спорта.
- Я также выступил с докладом. Достаточно рабочая обстановка, где обсуждается будущее антидопинговой политики, - рассказал глава Министерства спорта РФ.
Участники встречи обсуждали также вопросы, касающиеся противодействия манипулированию спортивными соревнованиями.
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