Россия подготовила свои предложения по реформе антидопинговой системы

Министр спорта РФ Павел Колобков рассказал о том, что на 14 конференции спортивных министров стран Евросоюза в Будапеште представил свои предложения по реформированию антидопинговой системы.

- Мы подготовили свои предложения, касающиеся взаимодействия государства и международных организаций при реализации мер по борьбе с допингом, - цитирует Колобкова «Интерфакс».

По словам олимпийского чемпиона по фехтованию, на совещании выступали представители МОК, Всемирного антидопингового агентства, министры спорта.

- Я также выступил с докладом. Достаточно рабочая обстановка, где обсуждается будущее антидопинговой политики, - рассказал глава Министерства спорта РФ.

Участники встречи обсуждали также вопросы, касающиеся противодействия манипулированию спортивными соревнованиями.