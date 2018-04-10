Россия подготовила две резолюции по ситуации в Сирии

Россия собирается вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН сразу две резолюции по Сирии.

Один из документов касается отправки в Восточную Гуту специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Второй – предлагает создать механизм по расследованию химатак в ближневосточном государстве, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ранее сирийские повстанцы обвинили правительственные войска в применении отравляющий веществ против мирного населения. Дамаск отверг эти обвинения. Его поддержала Москва, на которую Вашингтон возложил ответственность за произошедшее. Россия назвала сообщения о химатаке провокацией с целью оправдания военного вторжения в Сирию извне.

Ряд западных стран поддерживают США. Накануне они призвали созвать экстренное совещание Совбеза ООН.

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