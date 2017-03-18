Россия подготовила предложения Японии по проектам на южных Курилах

Заместитель главы МИД России Игорь Моргулов рассказал, что Россия разработала несколько предложений по проектам на южных Курилах. Они будут реализованы совместно с Японией и осуществляться на условиях российского законодательства.

Как сообщает РИА Новости, совместная хозяйственная деятельность двух государств будет направлена на экономическое развитие Курильских островов. На саммите в декабре 2016 года было принято решение о расширении российско-японского сотрудничества и «переходу их на качественно новый уровень доверия и сотрудничества».

Моргулов отметил: «Я убежден, что эта установка в полной мере отвечает долгосрочным стратегическим интересам как России, так и Японии».

Замглавы МИД Японии Такэо Акиба заявил, что японское правительство также подготовило предложения по совместной деятельности на Курильских островах.

Ранее в СМИ сообщалось о планах России и Японии обсудить проекты в сфере медицины, рыболовства, туризма и экологии на Курилах.

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