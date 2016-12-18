Россия не поддерживает проект Франции по Алеппо
Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что Москва не поддерживает резолюцию по Алеппо, предложенную Францией.
– Мы считаем, что то, что они предлагают — невыполнимо и опасно, – сказал Чуркин. Он отметил, что Москва не может позволить пройти проекту, который предложила Франция, сообщает "Коммерсантъ". Москва выдвинула альтернативный проект.
Ранее сообщалось, что в Алеппо возобновилась эвакуация боевиков. Франция предлагает вести эвакуацию мирных жителей под присмотром международных наблюдателей. США поддержали предложение.
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