Россия подарила Таджикистану вооружение на 122 млн долларов

Россия в рамках оказания безвозмездной помощи передала Таджикистану продукцию военного назначения на 122 миллиона долларов, заявил командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-лейтенант Александр Лапин.

По его словам, помощь призвана содействовать повышению боеспособности союзника России по ОДКБ.

Генерал также выразил уверенность, что поставленные имущество и вооружение значительно укрепят военный потенциал Вооруженных Сил Таджикистана.

Россия в период до 2025 года может выделить на перевооружение армии Таджикистана от 150 до 200 миллионов долларов, сообщает «Национальная служба новостей».