Россия подарила Таджикистану вооружение на 122 млн долларов
Россия в рамках оказания безвозмездной помощи передала Таджикистану продукцию военного назначения на 122 миллиона долларов, заявил командующий войсками Центрального военного округа РФ генерал-лейтенант Александр Лапин.
По его словам, помощь призвана содействовать повышению боеспособности союзника России по ОДКБ.
Генерал также выразил уверенность, что поставленные имущество и вооружение значительно укрепят военный потенциал Вооруженных Сил Таджикистана.
Россия в период до 2025 года может выделить на перевооружение армии Таджикистана от 150 до 200 миллионов долларов, сообщает «Национальная служба новостей».
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