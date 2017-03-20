Россия не планирует создавать в Сирии базу для подготовки курдов

Министерство обороны РФ опровергло информацию о создании новой российской базы на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований.

Предствитель ведомства сообщил, что никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет.

В военном ведомстве отметили, что в сирийской провинции Алеппо размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. Задачи этого отделения - предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.

Ранее в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на курдские формирования о том, что Россия якобы планирует создать новую военную базу на северо-западе Сирии, сообщает «Интерфакс».