Россия не планирует создавать в Сирии базу для подготовки курдов
Министерство обороны РФ опровергло информацию о создании новой российской базы на северо-западе Сирии для подготовки бойцов курдских формирований.
Предствитель ведомства сообщил, что никаких планов развертывания на территории Сирийской Арабской Республики новых российских военных баз нет.
В военном ведомстве отметили, что в сирийской провинции Алеппо размещено одно из отделений Российского центра примирения враждующих сторон. Задачи этого отделения - предотвращение нарушений режима прекращения боевых действий.
Ранее в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на курдские формирования о том, что Россия якобы планирует создать новую военную базу на северо-западе Сирии, сообщает «Интерфакс».
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