Россия планирует кормить своих граждан мексиканской говядиной
Россия может закупить у Мексики 300 тысяч тонн говядины, что сопоставимо с годовым экспортом мексиканского мяса, сообщил министр сельского хозяйства страны Хосе Кальсада Ровироса.
По его словам, Мексика готова увеличить экспорт мяса в Россию на 270 тонн.
Ровироса также отметил, что Мексика намерена диверсифицировать экспорт, вернувшись в Россию и усилив свои позиции в Евросоюзе. Кроме того, в России будет открыто представительство министерства сельского хозяйства Мексики. Оно заработает в апреле в Москве.
Он отметил также, что Мексика начинает переговоры с российскими властями о поставках пшеницы и других злаков.
Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется для наращивания мышечной массы животных, сообщает «РИА Новости».
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