Россия планирует кормить своих граждан мексиканской говядиной

Россия может закупить у Мексики 300 тысяч тонн говядины, что сопоставимо с годовым экспортом мексиканского мяса, сообщил министр сельского хозяйства страны Хосе Кальсада Ровироса.

По его словам, Мексика готова увеличить экспорт мяса в Россию на 270 тонн.

Ровироса также отметил, что Мексика намерена диверсифицировать экспорт, вернувшись в Россию и усилив свои позиции в Евросоюзе. Кроме того, в России будет открыто представительство министерства сельского хозяйства Мексики. Оно заработает в апреле в Москве.

Он отметил также, что Мексика начинает переговоры с российскими властями о поставках пшеницы и других злаков.

Россельхознадзор в декабре 2012 года ограничил импорт мяса из Бразилии, Мексики, Канады и США из-за наличия в нем запрещенного стимулятора рактопамина, который используется для наращивания мышечной массы животных, сообщает «РИА Новости».

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