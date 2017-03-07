Россия перевела более 77 миллионов долларов в бюджет ООН

Россия перечислила в регулярный бюджет ООН 77,9 миллионов долларов в качестве уплаты начисленного на страну взноса, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Как уточняется в материале, российский взнос составил 2,5 процента в бюджете организации.

Отмечается, что размер взносов в бюджет ООН устанавливается по среднему показателю ВВП страны за десятилетний период. Учитывается доход на душу населения и внешняя задолженность.

Самым крупным спонсором ООН являются США, покрывая 22 процента расходов организации. Китай в этом году перечислил почти миллионов 200 миллионов долларов, так как экономика КНР стала лидером по объему активов.

Меньше всех заплатили Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова, сообщает агентство Nation News.