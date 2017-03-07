Россия перевела более 77 миллионов долларов в бюджет ООН
Россия перечислила в регулярный бюджет ООН 77,9 миллионов долларов в качестве уплаты начисленного на страну взноса, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Как уточняется в материале, российский взнос составил 2,5 процента в бюджете организации.
Отмечается, что размер взносов в бюджет ООН устанавливается по среднему показателю ВВП страны за десятилетний период. Учитывается доход на душу населения и внешняя задолженность.
Самым крупным спонсором ООН являются США, покрывая 22 процента расходов организации. Китай в этом году перечислил почти миллионов 200 миллионов долларов, так как экономика КНР стала лидером по объему активов.
Меньше всех заплатили Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова, сообщает агентство Nation News.
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