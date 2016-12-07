Россия перестала ставить на свои подлодки украинские комплектующие

Украинские запчасти, использовавшиеся при строительстве атомные подводные ракетоносцев проекта «Борей» и атомные многоцелевых подводных лодок «Ясень», заменены российскими аналогами.

По словам гендиректора ПО «Севмаш» Михаила Будниченко, переход на отечественные комплектующие произведен в рамках программы импортозамещения. Проблем со строительством подлодок нет, поскольку российские заводы успешно выполняют оборонный заказ, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на RNS.

Будниченко также отметил, что ряд комплектующих изготавливается на самом «Севмаше».