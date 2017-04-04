Россия пересмотрела долг Белоруссии в 800 млн долларов

Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский поделился информацией после встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, российская сторона рефинансировала долг Белоруссии в рамках межгосударственных кредитов по текущему году. Названая сумма равняется 750-800 миллионов долларов, передает ТАСС.

Матюшевский подчеркнул, что «принципиальное решение о рефинансировании долговых обязательств принято, сейчас идет процесс формализации достигнутых договоренностей».

Рефинансирование — привлечение кредитными организациями дешёвых краткосрочных межбанковских ссуд или кредитов центрального банка для обеспечения выданных банком кредитов. Чтобы выдать кредит, необходимо обладать соответствующим финансовым ресурсом. Обычно эту роль играют депозиты. В случае нехватки или сокращения ресурсной базы (часть депозитов забрали), чтобы не прибегать к досрочному разрыву кредитных договоров, нужно срочно привлечь новый ресурс взамен выбывшему.

Рефинансированием также является полное или частичное погашение кредита за счёт получения новых кредитов.

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