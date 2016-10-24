Россия передала Турции секретные данные по Сирии в рамках акции «Щит Евфрата»

Правительство Турции ратифицировало присоединение к каналу обмена информацией между Россией, Сирией, Ираком и Ираном в рамках наступательной операции «Щит Евфрата». Об этом сообщил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

- У турок очень эффективные спецслужбы и очень хорошая агентура в Сирии. Но мы передаем турецкой стороне данные радиоперехвата, радиотехнической и оптико-видовой разведки, которые могут представлять для нее интерес, - цитирует Клинцевича интернет-издание «Дни.Ру» со ссылкой на газету «Известия».

По словам сенатора, эта информация может быть использована в борьбе против террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

- Хоть Турция является страной НАТО, она обижена на попытку переворота, к которому, по некоторым данным, косвенно причастны некоторые западные державы, – уточнил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что турецкая армия 24 июля начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Нападение на позиции боевиков стало ответом на теракт в Газиантепе.

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