Россия передала Таджикистану 40 тонн гуманитарной помощи
Президент России Владимир Путин распорядился доставить в Таджикистан гуманитарную помощь для пострадавших в результате схода снежных лавин.
В пресс-службе Кремля отметили: «С подмосковного аэродрома Раменское в Душанбе вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России». Таджикистан получит от России продовольствие, одеяла, палатки и передвижную электростанцию, рассказывает РБК.
Ранее после схода снежных лавин на востоке и севере Республики власти обратились за помощью к международному сообществу.
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