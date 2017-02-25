Россия передала Таджикистану 40 тонн гуманитарной помощи

Президент России Владимир Путин распорядился доставить в Таджикистан гуманитарную помощь для пострадавших в результате схода снежных лавин.

В пресс-службе Кремля отметили: «С подмосковного аэродрома Раменское в Душанбе вылетел транспортный самолет Ил-76 МЧС России». Таджикистан получит от России продовольствие, одеяла, палатки и передвижную электростанцию, рассказывает РБК.

Ранее после схода снежных лавин на востоке и севере Республики власти обратились за помощью к международному сообществу.

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