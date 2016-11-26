Россия передала САР свидетельства применения террористами химоружия

Министерство обороны России передало представителям национального органа Сирии по осуществлению конвенции ОЗХО свидетельства применения боевиками химического оружия в населенном пункте Маррет-Умм-Хауш.

Сирийская сторона получила от российских экспертов боеприпас с ипритом и пробы из него, пробы грунта из воронки и из района применения боеприпаса, а также результаты анализов проб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Миноброны.

Ранее сообщалось, что российскими экспертами были установлены факты применения боевиками белого фосфора и хлора при обстрелах населенных районов в Сирии.