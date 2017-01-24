Россия передала представителям сирийской оппозиции проект новой конституции САР

Российская делегация передала представителям сирийской оппозиции проект новой конституции САР на переговорах в столице Казахстана Астане. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев.

- Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции, — цитирует Лаврентьева РИА «Новости».

По словам дипломата, проект конституции был подготовлен российскими специалистами.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшихся в Астане переговоров было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут отрабатываться по военным каналам между Тегераном, Москвой и Анкарой.

Глава делегации оппозиции Мохаммад Аллуш в свою очередь отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии, выразив надежду, что Москва будет и дальше играть позитивную роль в поддержке «реального справедливого политического процесса».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Пожар в московском торговом центре «Рио» полностью ликвидирован

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО