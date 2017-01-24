Россия передала представителям сирийской оппозиции проект новой конституции САР

Российская делегация передала представителям сирийской оппозиции проект новой конституции САР на переговорах в столице Казахстана Астане. Об этом журналистам сообщил специальный представитель президента РФ Александр Лаврентьев.

- Хочу особо подчеркнуть: нами это было сделано исключительно по той причине, что мы хотим ускорить этот процесс и придать этому какой-то дополнительный стимулирующий импульс, никоим образом не вмешиваясь в сам процесс рассмотрения и принятия конституции, — цитирует Лаврентьева РИА «Новости».

По словам дипломата, проект конституции был подготовлен российскими специалистами.

Ранее сообщалось, что по итогам состоявшихся в Астане переговоров было принято совместное заявление России, Ирана и Турции, в котором стороны объявили о создании трехстороннего механизма за соблюдением режима прекращения огня. Его детали будут отрабатываться по военным каналам между Тегераном, Москвой и Анкарой.

Глава делегации оппозиции Мохаммад Аллуш в свою очередь отметил возрастающую роль России в установлении мира в Сирии, выразив надежду, что Москва будет и дальше играть позитивную роль в поддержке «реального справедливого политического процесса».