Россия ответит на ужесточение въезда россиян на Украину

Россия ответит на ужесточение правил въезда на Украину, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, введение системы предварительной электронной регистрации для граждан России, въезжающих на Украину, является установлением визового режима.

Парламентарий подчеркнул, что Киев уже решился на введение подобных мер, «а потому наш долг предупредить — ответные шаги обязательно последуют».

Клинцевич с сожалением отметил, что ответные меры в определенной степени могут затронуть четыре миллиона украинцев, работающих в России, которых, вероятно, придется вежливо попросить покинуть РФ.

«Своим безвременным возвращением на родину они будут обязаны исключительно нынешнему киевскому режиму и лично президенту Петру Порошенко», - сказал политик, подчеркнув, что Россия должна прежде всего отстаивать интересы своих граждан.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о введении биометрического контроля для граждан других стран, въезжающих на территорию Украины. Кроме того, украинские власти намерены ввести систему предварительной электронной регистрации для граждан России, сообщает «РИА Новости».