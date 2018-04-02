Россия ответит Штатам на пошлины

Москва даст ответ Вашингтону на введение пошлин на алюминий и сталь. Об этом заявил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.

«Официальная оценка будет дана и соответствующие заявления будут подготовлены», - цитирует его ТАСС. Чиновник не раскрыл подробностей ответа, отметив, что «не уполномочен предвосхищать решения правительства».

Пошлины на алюминиевую и стальную продукцию – 10% и 25% соответственно – были введены американскими властями с 23 марта. Российские компании могут потерять из-за этого по меньшей мере три миллиарда долларов.