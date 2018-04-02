Россия ответит Штатам на пошлины
Москва даст ответ Вашингтону на введение пошлин на алюминий и сталь. Об этом заявил замминистра экономического развития России Алексей Груздев.
«Официальная оценка будет дана и соответствующие заявления будут подготовлены», - цитирует его ТАСС. Чиновник не раскрыл подробностей ответа, отметив, что «не уполномочен предвосхищать решения правительства».
Пошлины на алюминиевую и стальную продукцию – 10% и 25% соответственно – были введены американскими властями с 23 марта. Российские компании могут потерять из-за этого по меньшей мере три миллиарда долларов.
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