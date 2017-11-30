Россия ответит на лишение RT аккредитации в сенате США

Необходимо дать «зеркальный ответ» на решение исполнительного комитета корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США о лишении телеканала Russia Today аккредитации, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

По его словам, Россия должна ответить адекватно, зеркально. При этом сенатор подчеркнул, что санкции должны коснуться не всех журналистов, а только сотрудников, относящихся к определенной категории СМИ, занимающейся государственной пропагандой США на территории России.

«С журналистами мы не воюем», - подчеркнул Климов, уточнив, что высказывает свою точку зрения по поводу ответных мер.

Сенатор выразил уверенность, что иностранные журналисты, работающие на территории РФ, должны иметь условия, равноценные тем, которые есть в других странах для российских журналистов.

В свою очередь, глава комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков предложил лишить американские СМИ-иноагенты в РФ аккредитации при МИД или допуска в парламент.

Ранее исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США единогласно проголосовал за аннулирование аккредитации RT, сообщает «Интерфакс».