Россия ответит за давление на российские СМИ в Европе

Европейские СМИ, работающие в России, могут признать иноагентами в случае, если Евросоюз будет оказывать давление на российские медиа.

С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, узнав, что Европарламент планирует выделять рабочей группе по информационному противостоянию российским СМИ более 1 млн евро ежегодно.

«РИА Новости» цитирует Джабарова: «Эта информационная война ведется уже давно, просто они в этом не признавались. По сути, речь идет о возобновлении антироссийской пропаганды времен холодной войны».

22 ноября Совет Федерации одобрил закон, обязывающий работающие на территории России иностранные СМИ регистрироваться в качестве иноагентов. Их точный список определит Минюст.