Россия ответит на арест своей дипсобственности в США

Россия ответит на арест своей дипломатической собственности в США в конце 2016 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ответные меры готовятся. Этот вопрос будет решаться не только в Министерстве иностранных дел», - сказала она, добавив, что российский ответ «будет иметь очень солидную базу проработки».

Захарова отметила, что власти США прекрасно об этом знают. Администрация президента Барака Обамы в декабре 2016 года приняла решение о введении новых санкций в отношении России, выслав 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и Генерального консульства в Сан-Франциско. Кроме того, были закрыты две российские дипломатические дачи. Москва оставила действия США без ответа, сообщает ТАСС.