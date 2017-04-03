Россия ответила на ограничение Таджикистаном рейсов из Жуковского
Россия ограничивает рейсы из Душанбе и Худжанда в Москву таджикской авиакомпании «Сомон Эйр».
Даная мера связана с тем, что Таджикистан отказался удовлетворить в полной мере заявки российской авиакомпании «Ямал» на рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Жуковский открылся в мае прошлого года. В настоящее время он принимает рейсы из ряд российских городов, а также из Белоруссии и Киргизии.
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