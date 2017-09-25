Россия отправит на МКС первого космонавта из ОАЭ
В конце 2019 года Россия отправит на Международную космическую станцию первого космонавта из Объединенных арабских эмиратов.
Представители Роскосмоса планируют обсудить этот вопрос с властями арабской страны во время Международного конгресса астронавтики, который пройдет с 25 по 29 сентября в австралийском городе Аделаида.
На орбите представитель ОАЭ проведет ряд экспериментов, однако на данный момент все места на российских космических кораблях «Союз», доставляющих астронавтов и космонавтов на МКС, заняты, сообщает Ura.ru.
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