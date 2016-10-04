Россия отправила в Сирию ракетную систему С-300

Министерство обороны России подтвердило факт отправки в Сирию ракетной системы С-300. Комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и кораблей ВМФ России.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что С-300 – исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы.

Он также удивился, почему «размещение в Сирии С-300 вызвало такой переполох у наших западных коллег», сообщает «Интерфакс».

Ранее сегодня американский телеканал Fox News со ссылкой на официальных американских представителей сообщил о том, что Россия поставила и готовится развернуть на территории Сирии новые российские системы ПВО.

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