Россия отправила в Сирию ракетную систему С-300
Министерство обороны России подтвердило факт отправки в Сирию ракетной системы С-300. Комплекс предназначен для обеспечения безопасности военно-морской базы в Тартусе и кораблей ВМФ России.
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков напомнил, что С-300 – исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы.
Он также удивился, почему «размещение в Сирии С-300 вызвало такой переполох у наших западных коллег», сообщает «Интерфакс».
Ранее сегодня американский телеканал Fox News со ссылкой на официальных американских представителей сообщил о том, что Россия поставила и готовится развернуть на территории Сирии новые российские системы ПВО.
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